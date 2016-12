Пострадавшие от стихийных бедствий фермеры получат денежную помощь

Государство предоставит финансовую помощь для покрытия расходов по фитосанитарным мерам фермерам, которые понесли убытки из-за произошедших в этом году стихийных бедствий, в частности, заморозков поздней весной.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама на заседании с участием руководства профильных ассоциаций: "UniAgroProtect", „AGROinform”, „Moldova Fruct”, Национальной федерации фермеров Молдовы и Ассоциации производителей и экспортеров молдавского винограда, передает NOI.md.



Глава Минсельхоза отметил, что средства будут выделены им из Резервного фонда правительства. Помощь пострадавшим сельхозпроизводителям будет предоставлена для покрытия расходов, связанных с обработкой около 10 тыс. га поврежденных сельхозугодий, из которых 6,5 тыс. га пострадали от заморозков, а еще около 3,5 тыс. га садов и виноградников пострадали от сильного града и ливневых дождей.



Деньги будут выделены на основе регламента, который будет разработан в ближайшее время специалистами министерства и обсужден с профильными ассоциациями. Представители названных ассоциаций приветствовали тот факт, что деньги будут выделены из Резервного фонда, а не из Фонда субсидирования. Они также поддержали идею того, что этими средствами воспользуются непосредственно экономические агенты, пострадавшие от стихийных бедствий в этом году.



Так, будет покрыта стоимость фитосанитарных процедур на текущий год, что составляет около 5 тыс. леев на гектар яблоневого сада и 3,5 тыс. леев на га для косточковых культур.



Расчеты по объему пострадавших от стихии фруктов и сумме убытков были сделаны в соответствии с методологией DaLa (Damage and Loss Assessment in the Agricultural Sector), разработанной Всемирным банком и широко используемой международными экспертами, в том числе FAO, на основе данных специальных комиссий, полученных после посещения пострадавших районов, а также информации, представленной районными управлениями по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, и общих сведений об ущербе, нанесенном стихийными бедствиями.



Для оценки ущерба от стихийных бедствий приказом глава Минсельхоза были созданы комиссии по документированию убытков от заморозков. В их состав вошли специалисты отраслевого министерства, ответственные лица из районов, ученые из Научно-практического института садоводства, виноградарства и пищевых технологий, профессора Государственного аграрного университета, а также представители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.