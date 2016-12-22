Гимпу отозвал свою подпись с Соглашения о сотрудничестве с ЕНПМ

Председатель Либеральной партии Михай Гимпу сообщил сегодня, что отзывает свою подпись с Соглашения о сотрудничестве с Европейской народнойпартии Молдовы.

Как пишет МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу ЛП, причиной отзыва подписи послужило то, что "ЕНПМ не объявила, что выходит из негласного альянса с ПСРМ, НП и ПКРМ в Кишиневском муниципальном совете".