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Нэстасе избегает ответов на неудобные вопросы
// фото: gagauzmedia.md
14:01, 06 Sep 2016
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Андрей Нэстасе, лидер партии "Достоинство и правда" осужденных мафиози Цопа избегает ответов на неудобные вопросы. Он старается выступать перед людьми, которые заведомо не станут беспокоить его спорами и рассуждениями. Такие выводы сделали эксперты-гости в эфире политической передачи на одном из местных телеканалов.

"Любой нормальный избиратель хочет знать, что за человек стоит перед ним. Поэтому с людьми нужно общаться, а не поступать, как господин Нэстасе. Он выбирает аудиторию, которая не задаёт неудобных вопросов. К тому же Нэстасе убедил своих сторонников, что применение насилия - вполне нормальная вещь", - сказал эксперт в области конституционного права Виталий Катанэ. 

"Не получится уйти от всех вопросов. Серьёзный кандидат должен принять такой вызов и иметь чёткие ответы на любой вопрос", - подчеркнул директор CREDO Сергей Остаф в эфире телеканала PublikaTV.

Гости ток-шоу обсудили и намерение лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду обратится в прокуратуру с требованием о проверке порядка сбора подписей в поддержку кандидата Демпартии Мариана Лупу.

"Майя Санду - бывший член той партии и носитель того вируса, который заразил политическую систему в 2009 году. Она будет отзываться положительно только о своей деятельности и попытается подвергнуть критике всех остальных, включая своих бывших коллег", - напомнил политический аналитик Корнелиу Чуря. 

Эксперты рекомендовали молдавским избирателям, желающим сохранения европейского вектора развития страны, делать различие между партиями правого толка, которые отстаивают этот курс, и теми, которые от него отказались.

"В ходе предстоящей предвыборной кампании нам следует проводить политический ликбез для наших граждан. Им придется выбирать единого кандидата правых сил", - сказал глава Социологического центра Виктор Мокану. 

Идея назначения на президентские выборы единого кандидата от правых партий провалилась. После долгих переговоров "Платформа DA", за которой стоят осужденные мафиози Цопа, партия "Действие и солидарность" выдвинули каждая своего кандидата - Андрея Нэстасе и Майю Санду, соответственно. ЛДПМ решила назначить своего участника гонки после опроса общественного мнения.




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