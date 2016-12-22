Что ждет избирателей Гагаузии на предстоящих выборах

Выборы в Народное собрание Гагаузии пройдут 20 ноября. Решение приняли на специальном заседании местного парламента. Люди ожидают, что с приходом новых народных избранников ситуация в регионе изменится к лучшему.

20 ноября жители гагаузской автономии будут выбирать 35 депутатов Народного Собрания. Люди говорят, что ждут перемен в жизни. Некоторые, правда, не особо надеются на радикальные изменения.

Электоральный период начнется в Гагаузии с 21 сентября. Тогда же будет объявлен старт регистрации кандидатов на должность депутатов Народного собрания. Они смогут начать избирательную кампанию с момента регистрации.

Кандидаты, претендующие на место в Народном Собрании Гагаузии, должны быть старше 21 года и представить справку о несудимости. Впервые высшее образование не является обязательным.

"Бюджет Народным собранием, как и полагается, был заранее утвержден. Чуть более 2 млн. В настоящее время разрабатывается проект сметы расходов для дальнейшего утверждения исполнительным комитетом и Народным собранием Гагаузии", - сказал председатель ЦИК АТО Гагаузии Иван Комур.

Депутатов Народного собрания избирают на четыре года прямым голосованием в 35 округах. В Гагаузии более 105 тысяч избирателей.