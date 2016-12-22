Правительство выделит 180 миллионов леев на ремонт лицеев и гимназий

Минфин выделит 180 миллионов леев на ремонт шести учебных заведений в разных районах страны. Решение об этом намечено принять сегодня на заседании правительства.

Деньги направят лицеям в Леовском, Кантемирском, Рышканском, Каларашском и Каушанском районах. Наибольшая сумма - почти 35 миллионов леев - предназначена для лицея "Мештерул Маноле" в Каушанах.

Получит средства для ремонта и гимназия в селе Вэрзэрешты Ниспоренского района - чуть более 19 миллионов. Мониторинг использования денег поручат Минобразования.

Всего в Молдове свыше тысячи 300 учебных заведений.