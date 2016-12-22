По пять минут бесплатного эфира на ТВ получат все кандидаты в президенты

Центризбирком утвердил новые правила освещения избирательной кампании в СМИ. Впервые в документе появились положения, касающиеся интернет-изданий. Им придется также соблюдать требования, обязательные для телеканалов, радиостанций и печатных СМИ.

Веб-изданиям запретили публиковать агитационные материалы за день и в день голосования. Во время онлайн-дебатов кандидаты должны получать равное количество времени.

Кроме того, все участники предвыборной гонки получат по пять минут бесплатного эфира на общественном телевидении и по десять - на национальном радио.

Остаётся в силе и положение, согласно которому кандидаты в президенты не могут использовать в рекламных роликах известных людей из других стран, а также госучреждения и символику других государств.