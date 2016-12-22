Лянкэ обвинил Додона в запугивании населения унионизмом

Агитационные листовки, которыми наводнил страну Игорь Додон, содержат ложную информацию, цель которой - спровоцировать раздор между гражданами Молдовы. Об этом написал на своей странице в соцсетях лидер Народно-европейской партии Молдовы Юрий Лянкэ.

Комментарии Лянкэ относятся к предвыборным листовкам ПСРМ со слоганом: "Румынский жандарм не будет здесь хозяином!”. Социалисты утверждают, что таким образом хотят побороть унионизм в Молдове.

В свою очередь, Лянкэ пишет, что Игорю Додону нет дела до граждан страны. Он лишь хочет припугнуть избирателей и так добиться прихода к власти. Председатель Народно-европейской партии добавил, что Додона кандидатом выдвинула Москва, и он использует старую пропагандистскую тему устрашения электората.

Игорь Додон отказался комментировать обвинения Юрия Лянкэ.