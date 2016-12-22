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Япония предоставила современное медицинское оборудование молдавским больницам
// фото: moldpres.md
16:53, 07 Sep 2016
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Современное оборудование, предоставленное правительством Японии, будет установлено в целом ряде больниц страны.

Заместитель министра иностранных дел Японии Мотомэ Такисава и посол Японии в Кишиневе Масанобу Йошии совершили сегодня рабочий визит в Институт экстренной медицины с тем, чтобы удостовериться, что предоставленное оборудование передано и успешно установлено в учреждении, пишет moldpres.md.

"Республика Молдова получила поддержку для улучшения услуг медпомощи. Правительство  Японии и впредь будет поддерживать развитие медицинской системы вашей страны. Надеемся, что этот проект приведет к активизации отношений между нашими странами", - заявил Мотомэ Такисава.

Министр здравоохранения Руксанда Главан отметила, что современное оборудование  получили следующие учреждения: Республиканская клиническая больница, Институт матери и ребенка, Онкологический институт, Муниципальная клиническая больница им. Св. Троицы, Национальный центр публичного здоровья и территориальные центры публичного здоровья Кишинева, Бельц, Единец, Сорок, Унгень, Орхей, Хынчешть, Кэушень, Кагула и Комрата.

"Финансирование проекта осуществлялось на основе соглашения между правительствами Республики Молдова и Японии, подписанного в июле 2013 года. Уже в ноябре 2014 г. большая часть оборудования была поставлена. Большинство аппаратов введено в действие, остальные начнут работать в ближайшее время. В то же время в октябре состоится первый этап тренинга для врачей-хирургов по использованию этой современной технологии. Общая стоимость оборудования, предоставленного в рамках этого проекта, составляет примерно 800 млн леев/более 40 млн долл. США", - сказала Главан.  

За последние годы только Институт экстренной медицины дополнил, благодаря этому проекту, технический потенциал современным оборудованием, включая компьютеризированный томограф с использованием  ядерно-магнитного резонанса,  ангиограф, экограф и радиологические устройства. Общая стоимость медоборудования - около 140 млн леев, а пациенты могут бесплатно пользоваться данными услугами.




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