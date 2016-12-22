Заседание продлилось более трёх часов. Таким образом, в силе осталось решение суда сектора Буюканы, принятое 1 сентября.

Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По данным прокуроров, в результате этих действий Банку де Экономий был нанесен ущерб в миллиард леев.

Платона задержали на Украине 25 июля, а в начале прошлой недели экстрадировали в Молдову.