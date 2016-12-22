Активные пользователи Facebook Стурза и Санду обменялись критикой друг друга

Перепалку на тему выборов президента затеяли в очередной раз бывший премьер Ион Стурза и кандидат на пост главы государства от партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Как заметил Стурза в сети Facebook, у Санду нет никаких шансов на президентских выборах без партнерства с Андреем Нэстасе, лидером партии "Платформа Достоинство и правда", за которым стоят мафиози Цопа. В ответ Майя Санду заявила, что экс-премьер распространяет сплетни, которые распускает Игорь Додон.

Ион Стурза раскритиковал решение Майи Санду самостоятельно участвовать в президентских выборах и рекомендовал ей укрыться "под зонтом" Андрея Нэстасе. В противном случае еще до конца года в Молдове забудут и о Санду, и о Нэстасе, пишет бывший премьер.

Он также посоветовал Санду оставить в стороне пустые надежды и перестать строить из себя жертву.

В ответ лидер ПДС окрестила Стурзу всезнайкой и пророком, а также заметила, что бывший премьер и сам является частью политического класса, который ругает "аморальными простачками".

Санду и Стурза устраивают публичную перебранку не первый раз. Недавно, например, они затеяли распрю, когда Санду призвала МВФ не подписать новое соглашение с нынешним правительством Молдовы.