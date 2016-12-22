Бельцы спасли Киртоакэ от отставки

Апелляционная палата Бельц (АП) по итогам заседания в четверг отменила решение суда столичного сектора Центр о регистрации инициативной группы по организации референдума по вопросу отставки генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ.

Суд столичного сектора Центр 1 августа зарегистрировал инициативную группу, которая в течение 60 дней должна была собрать около 65 тысяч подписей в поддержку проведения референдума. Однако адвокаты Киртоакэ опротестовали данное решение в Апелляционной палате Бельц, которая в четверг удовлетворила ходатайство стороны защиты, пишет sputnik.md.



По словам адвоката Татьяны Йову, АП приняла правильное решение, поскольку были зарегистрированы процедурные нарушения при вынесении вердикта первой инстанцией. Адвокаты инициативной группы, как и сами ее представители не согласились с решением Апелляционной палаты, подчеркнув, что "АП наглядно продемонстрировала, как в Молдове работает демократия". Также они подчеркнули, что не исключают своего обращения в Высшую судебную палату.

"В зависимости от решения Высшей судебной палаты, возможно, обратимся и в Европейский суд по правам человека, чтобы вся Европа знала, как в Молдове работает демократия, и как соблюдаются права граждан", — сказал один один из лидеров инициативной группы Виктор Киронда. По его словам, не исключено также, что будут созданы другие инициативные группы, чтобы добиться отставки Киртоакэ.

