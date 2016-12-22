По словам Раду, президент страны должен быть аполитичным:

- Президент должен быть свободным и оставаться таковым до конца своего мандата. В своей работе я буду опираться на людей, с которыми работала, а также на тех, кто знаком с ситуацией в стране. Я не опираюсь ни на какой вектор, а хочу быть президентом для народа. Я верю в европейские ценности и международные стандарты и буду их продвигать, - заявила она.

До сегодняшнего дня для участия в выборах президента РМ зарегистрировались инициативные группы 17 кандидатов, среди которых значатся глава ПСРМ Игорь Додон, глава ДПМ Мариан Лупу, лидер ЛП Михай Гимпу, глава НЕПМ Юрий Лянкэ, лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду, выдвиженец от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко и другие лица, пишет bloknot-moldova.md.

Инициативные группы должны собрать от 15 до 25 тысяч подписей в свою поддержку в не менее чем половине административно-территориальных единиц страны. Подписные листы должны быть представлены в ЦИК не позднее 17.00 29 сентября.