Посольство Японии официально открылось в Кишинёве

Высокопоставленные должностные лица, политики, дипломаты и деятели культуры вечером в среду, 7 сентября, приняли участие в приёме по случаю официального открытия посольства Японии в Кишинёве.

Здание посольства располагается прямо в центре столицы, на проспекте Штефана чел Маре ши Сфынт, а первым послом Японии в Кишинёве стал Масанобу Йошии. Мероприятие началось с исполнения на флуере и кобзе гимнов Республики Молдова и Японии, а завершилось японским ритуалом более чем 300-летней давности по вскрытию бочки с сакэ деревянными молотками, который проводится только по очень важным поводам, передаёт IPN.



Организатор мероприятия, Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Республике Молдова Масанобу Йошии, заявил на открытии приёма, что это событие знаменует собой новый этап в развитии двусторонних отношений между Японией и Молдовой. „24 года тому назад, 26 марта 1992 года, были установлены молдо-японские дипломатические отношения, а в этом году, когда Республика Молдова празднует прекрасный 25-летний юбилей провозглашения независимости, наши страны дают более сильный толчок экономическому, политическому и культурному сотрудничеству путём открытия посольств в Кишинёве и Токио”, - сообщил дипломат.



Чиновник отметил, что на протяжении 14 лет он исполнял свои дипломатические обязанности в Бухаресте, а после провозглашения независимости Молдовы он с большим вниманием и явным интересом следил за процессом её демократизации. Японский дипломат заверил в том, что Япония была и останется верным партнёром Молдовы на её пути к демократии, экономическому процветанию и благосостоянию всех граждан. „Поэтому я прибыл в Кишинёв с посланием поддержки и поощрения общих ценностей и принципов, таких как свобода, верховенство закона и рыночная экономика”, - рассказал Масанобу Йошии.



Парламентский вице-министр иностранных дел Мотоме Такисава заявил, что в последние годы двусторонние отношения развивались очень успешно, что позволило открыть посольства и Молдове, и в Японии, а это будет способствовать их дальнейшей активизации. „В ходе визита в Республику Молдова я обменялся мнениями по поводу различных вопросов с их превосходительствами, господином президентом и господином премьер-министром. В дальнейшем я буду прилагать усилия, чтобы ещё лучше понять Республику Молдова и внести свой вклад в развитие двусторонних отношений”, - сообщил Мотоме Такисава.



В ходе мероприятия президент Молдовы Николае Тимофти выразил уверенность в том, что с открытием японской дипломатической миссии в Кишинёве Молдова и Япония вступают в содержательный и эффективный диалог. "Япония является одним из приоритетов нашей внешней политики на азиатском континенте, и я с особым удовлетворением отмечаю, что между двумя странами уже установилась прочная дружба. Совместными усилиями нам удалось расширить и диверсифицировать наше общее сотрудничество. Здесь я имею в виду проект 2KR, являющийся примером эффективности и полезности. За счёт средств, щедро предоставленных японским народом, сельское хозяйство моей страны было возвращено в русло эффективности. Мы приветствуем поддержку проектов в здравоохранении, образовании, культуре и науке – в областях, ключевых для молдавской нации. В связи с этим я подтверждаю готовность Республики Молдова содействовать дальнейшему привлечению инвестиций и активизации торгово-экономического обмена", - отметил глава государства.



Как подчеркнул Николае Тимофти, он убеждён в том, что открытие посольств в Кишинёве и Токио будет значительно способствовать укреплению и реализации потенциала отношений дружбы и сотрудничества между двумя народами. В этой связи президент пожелал успехов дипломатическим представителям Молдовы, заверив их во всесторонней поддержке со своей стороны и со стороны молдавского правительства в деле содействия открытому диалогу, основанному на принципах сотрудничества.



Возглавляющая Группу молдо-японской дружбы вице-председатель парламента Лилиана Палихович заявила, что, вспоминая историю двусторонних отношений, крайне важно отметить, что Япония была одним из первых государств, признавших независимость Республики Молдова, и молдавский народ полон глубокого уважения к японскому народу в связи с результатами настойчивости, достигнутыми последним благодаря упорству, трудолюбию и техническому прогрессу. Сегодняшняя Япония является государством, продемонстрировавшим выдающийся прогресс в экономической, научно-технической и духовно-культурной сферах. „Страна восходящего солнца, будучи одной из наиболее развитых стран мира, стала и одним из самых важных партнёров Республики Молдова. Мы разделяем общие ценности: верховенство закона, уважение к родителям и семье, активную гражданскую позицию, желание стремиться к развитию и гармоничной жизни. Мы испытываем особое уважение к культуре, традициям и истории японского народа”, - подчеркнула Лилиана Палихович.



С момента установления дипломатических отношений между Японией и Республикой Молдова в 1992 году правительство Японии поддерживает усилия Кишинёва по демократизации и переходу к рыночной экономике, а также, в дальнейшем, усилия по европейской интеграции, предоставив молдавской стороне финансовую помощь на общую сумму 150 миллионов долларов.