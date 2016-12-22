Павел Филип представит Молдову на саммите глав государств СНГ

Премьер-министр будет представлять нашу страну на саммите глав государств СНГ, который состоится 15-17 сентября в Бишкеке.

Намечены также двусторонние встречи Павла Филипа с президентами ряда стран Содружества.

Планируется обсудить развитие торговых и дипломатических отношений. Молдова вошла в СНГ в 1991 году. Всего в Содружестве - 11 государств.

В этом году в организации председательствует Кыргызстан.