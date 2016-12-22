По данным министерства финансов, до сих пор Banca Socială вернул более 500 миллионов леев. Чуть более 420 миллионов вернул Banca de Economii, а Unibank - почти 400 миллионов. Минфин ежемесячно обновляет данные о возмещение украденных активов из этих трёх банков, которые находятся в процессе ликвидации.

Для стабилизации ситуации в банковском секторе, эти финансовые учреждения получили от Нацбанка примерно 15 миллиардов леев. Средства пошли, в основном, на выплаты депозитов.

До сих пор в суд передали свыше 20 уголовных дел за хищения из этих банков. Среди фигурантов - бывший лидер ЛДПМ Влад Филат, которого уже приговорили к девяти годам тюрьмы, рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон, находящийся во время следствия под заключением, а также экс-президент админсовета Илан Шор.