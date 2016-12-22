"Сейчас Нэстасе поддерживают деньги Платона, которые давно были вложены в молдавскую политику. Платон вкладывает деньги в политику, чтобы сохранить капиталы и влияние и увеличить свое состояние. Поэтому сегодня телеканал Jurnal TV стал платформой для поддержки Платона", - заявил лидер Народного движения "Антимафия" Сергей Мокану.

Он также отметил, что приближённая преступников Цопа и Андрея Нэстасе адвокат Анна Урсаки так усердно защищает Платона, чтобы доказать ему лояльность этой группировки.

"А вы как думаете, почему эта спекулянтка Анна Урсаки, которая была адвокатом Петренко и Усатого, теперь защищает Платона? Она была адвокатом всех публичных людей Молдовы с сомнительной репутацией. Зачем приближённая к Нэстасе особа устраивает этот цирк?", - сказал лидер Народного движения "Антимафия" Сергей Мокану.

Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По данным прокуроров, в результате этих действий Банку де Экономий был нанесен ущерб в миллиард леев.

По мнению аналитиков, лидеры партии ДА, за которой стоят мафиози Цопа, а также телеканал Jurnal TV пытаются выставить Платона жертвой, что и доказывает прямую связь между этими группировками, пишет publika.md.