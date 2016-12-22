Кишинев осудил указ Шевчука, в котором он настаивает на реализации итогов референдума

Бюро по реинтеграции осудило указ Тираспольского лидера Евгения Шевчука, в котором он настаивает на реализации итогов референдума, прошедшего в регионе в 2006 году. Тогда большинство жителей Левобережья высказались за независимость региона и присоединения его к России.

Официальный Кишинёв неоднократно заявлял, что считает организованный неконституционными властями Приднестровья на территории Молдовы плебисцит незаконным.

Бюро по реинтеграции отметило, что эти действия сводят к нулю все усилия молдавских властей и международных партнеров для решения приднестровской проблемы.

Кроме того, молдавские власти обратились к международным партнерам, участвующим в процессе урегулирования приднестровского конфликта, с просьбой высказать свою позицию по отношению к документу.