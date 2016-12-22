Однако некоторые теории предполагают, что во Вселенной также можно выделить направления распределения вещества. Чтобы доказать или опровергнуть их, ученые с помощью суперкомпьютера проанализировали данные о реликтовом (фоновом) излучении, полученные космической обсерваторией Planck.

Космологи проверили справедливость нескольких предположений, например, что расширение Вселенной происходит вдоль определенных осей. В этом случае волны реликтового излучения, приходящие с различных направлений, отличались бы по своей длине. Согласно еще одной гипотезе, если бы Вселенная искажалась гравитационными волнами, возникшими при ее рождении, то по одной из осей космос был бы сжат, а по другой — вытянут. Это оставило бы следы в фоновом излучении в виде сложных спиралей.

Установлено, что вероятность того, что космос анизотропен (то есть в нем можно выделить направления), составляет один к 121 тысяче. По словам ученых, такой показатель доказывает справедливость космологического принципа и является надежным фундаментом для существующих моделей эволюции Вселенной.