Почти 15 миллионов леев обяжут вернуть государству аграриев

Почти 15 миллионов леев должны вернуть государству аграрии, которые в период с 2013 по 2015 год получили субсидии. По данным Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве, многие фермеры потратили средства не по назначению.

Сотрудники Агентства по интервенциям и платежам проверили почти 800 хозяйств. Большинство - в Кишиневе и Кагульском районе. В ходе проверок выявили целый ряд нарушений. Так, например, 14 аграриев продали имущество, за которое получили средства из Фонда субсидирования. Кроме того, на убой пошли более 250 голов племенного скота. А пять фермеров при подаче заявки на получение субсидий скрыли тот факт, что получали гранты. Выяснилось также, что три хозяйства находятся в процессе банкротства, еще трое фермеров – забросили или уничтожили свои плантации. В 2013-2015 годах Фонд субсидирования сельхозпроизводителей достигал почти полтора миллиона леев.

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