Бывший американский дипломат обвинил Гофмана в работе на Кремль

Бывший замглавы службы по борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман сбежал в Соединенные Штаты при поддержке российских властей, и его порочащую официальный Кишинев кампанию поддерживает Кремль.

В этом убеждён бывший американский дипломат Ричард Гренелл, сообщает publika.md. Он опубликовал подробный материал о связях Гофмана с рейдером №1 в СНГ Вячеславом Платоном и о его попытках ввести в заблуждение заокеанские СМИ.

Как пишет Гренелл, Гофман вводит в заблуждение журналистов, которые не знают о его роли в краже денег из молдавской банковской системы, чтобы склонить чашу весов на президентских выборах 30 октября в пользу пророссийских сил в Молдове. В статье также отмечено, что Гофман сбежал из Молдовы, когда новое правительство во главе с демократом Павлом Филипом объявило своей приоритетной задачей борьбу с коррупцией.

На Гофмане - фигуранте уголовных дел об отмывании денег и мошенничестве в банковской системе - могли в первую очередь негативно сказаться жёсткие реформы в сфере борьбы с коррупцией, внедрённые новым парламентским большинством.

Бывший дипломат уточняет, что в Молдове у власти находятся проевропейские силы, которые объявили войну коррупции и настроены положить конец вмешательству России во внутренние дела страны. Михаил Гофман попал в поле зрения журналистов два года назад.

Издание "Ziarul de Gardă" писало, что он являлся одним из самых состоятельных сотрудников НЦБК. У него в Дурлештах есть дом за 11 миллионов леев. Гофман также владел двумя фирмами, которые продал.