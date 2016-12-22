Нэстасе заявил о нулевых расходах на сбор подписей в поддержку своего кандидата в президенты

Посаженный сын беглого мафиози Виктора Цопы Андрей Нэстасе продолжает лгать. Партия "Достоинство и правда" отчиталась Центризбиркому о нулевых расходах на сбор подписей в поддержку своего кандидата в президенты, хотя, как и всякая работа, сбор также предполагает затраты.

По этому поводу депутат Сергей Сырбу направил запросы в ЦИК и прокуратуру. Демократ отметил на своей странице в фейсбуке, что невозможно избежать затрат, когда нужно покупать горючее, билеты на автобус, бумагу и ручки, а закон обязывает указать все расходы. "Не могу поверить, что бравый кандидат обошел всю страну пешком и подписывал листы пальцем!", - написал Сергей Сырбу.

Между тем Нэстасе, который заверяет ЦИК, что не тратит ни копейки, ездит на встречи с избирателями на люксовых автомобилях. Например, в село Елизавета муниципия Бельцы он приехал на "Мерседесе" S-класса стоимостью 80 тысяч евро или почти два миллиона леев.

По закону за финансовое мошенничество кандидата могут снять с предвыборной гонки.