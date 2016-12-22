Осужденные на пожизненный срок молдавские заключенные сыграют в "Гамлете"

Считанные дни остались до премьеры беспрецедентной постановки "Гамлета" - спектакль готовят осужденные на пожизненный срок заключённые. Над театральным проектом также работали профессиональные актеры и инструкторы.

В постановке участвуют 11 заключенных, осуждённых на пожизненный срок, а также профессиональные театральные актеры. В проекте задействовали несколько тюрем. Осуждённые сами шили костюмы для постановки и готовили декорации, пишет publika.md.

"Мы считаем, что у каждого заключенного, даже если он осужден на пожизненный срок, есть и другая, хорошая сторона личности. Возможно, этот человек оказался в тюрьме по стечению обстоятельств. У каждого должен быть второй шанс и возможность доказать всем, что он способен исправиться", - сказал министр юстиции Владимир Чеботарь.

Режиссер Луминица Цыку отмечает, что не ожидала от заключенных такой самоотдачи. "Мы бы хотели, чтобы это событие заставило общество задуматься о том, что такое пожизненное заключение, а люди могли изменить своё отношение к этим осуждённым. Мы должны понимать, что этот заключённый - тоже человек, и у него есть право на ресоциализацию", - считает она.

Цель подобных проектов - перевоспитать заключенных. "Театр должен вызывать катарсис - очищение. Самоочищение и переход на новый уровень. И если этот спектакль поможет им осознать свои ошибки и стать лучше, почему бы не пересмотреть их дела", - сказал глава Центра искусств Coliseum Михай Фусу.

Премьера спектакля состоится 15 сентября. Постановку покажут в 17-й тюрьме в Резине. Посмотреть прямую трансляцию спектакля можно будет в центре Кишинева в сквере лицея Георге Асаки.