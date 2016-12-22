Молдова - одна из самых умных стран?

У жителей Молдовы высокий уровень интеллекта - об этом говорят результаты исследования британского психолога Ричарда Линна и шведского политолога Тату Ванханена. Они собрали данные в 80-ти странах и составили рейтинг из 43 позиций.

Средний уровень IQ жителей Молдовы составляет 96 пунктов, и это ставит республику на 11 место мирового рейтинга. На этой же позиции еще три страны - Словакия, Словения и Уругвай. Строчкой выше находятся еще четыре государства, где средний IQ на один пункт выше - Украина, Беларусь, Россия и Мальта. В середине рейтинга расположились Великобритания, Австрия и Швейцария, где уровень интеллекта колеблется от 100 до 104.

Впереди планеты всей оказались жители азиатских стран. На третьем месте с показателем 105 расположились Китай и Япония. 106 пунктов набрали жители Южной Кореи, которая заняла вторую строчку рейтинга. Ну а самые умные люди живут в Сингапуре и Гонконге. Их средний уровень IQ достигает 108 пунктов.