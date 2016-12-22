Заявление было сделано в ходе публичных дебатов, организованных агентством во вторник в связи с требованием АО Termoelectrica о повышении тарифа на электроэнергию на 12,3 %, до 179,51 банов/квт/час и тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, на 27,4 %, до 1257,38 леев/Гкал, пишет ipn.md.

В ходе обсуждения генеральный директор Termoelectrica Вячеслав Ени привел ряд аргументов для повышения тарифов, таких как рост цен на топливо и электроэнергию, а также колебания валютного курса, которые влияют на цену. Он уточнил, что историческая задолженность Termoelectrica перед Молдовагаз составляет 2,5 млрд долларов, которые благодаря Всемирному банку предприятие сможет погасить поэтапно в течение 15 лет. Для подписания соглашения Всемирный банк поставил условия - больше не накапливать новых долгов, которые за последние два года не позволили делать инвестиции. Банк потребовал также утвердить реальные тарифы на услуги.



Вячеслав Ени отметил, что заявка на повышение тарифов была представлена еще год назад, но недавно были уточнены расходы, включенные в тариф.



В пятницу, 16 сентября, будет опубликован пресс-релиз НАРЭ по вопросу сегодняшнего обсуждения.