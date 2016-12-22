Сергей Сырбу назвал Андрея Нэстасе кандидатом с нулем

Партия "Достоинство и правда" отчиталась Центризбиркому о нулевых расходах на сбор подписей в поддержку своего кандидата в президенты, хотя, как и всякая работа, подготовка подписных листов предполагает затраты. По этому поводу демократы направили запросы в ЦИК и прокуратуру.

Один из депутатов-демократов отметил на своей странице в Facebook, что невозможно избежать затрат, когда нужно покупать горючее, билеты на автобус, бумагу и ручки, а закон обязывает указать все расходы: "Не могу поверить, что бравый кандидат обошел всю страну пешком и подписывал листы пальцем!", - написал демократ.

Между тем Нэстасе, который заверяет ЦИК, что не тратит ни копейки, ездит на встречи с избирателями на люксовых автомобилях. Например, в село Елизавета муниципия Бельцы он приехал на Mercedes-е S-Class-а стоимостью 80 тысяч евро или почти два миллиона леев. По закону, за финансовое мошенничество кандидата могут снять с предвыборной гонки.

Похоже, что нарушения возглавляемой Нэстасе партии на этом не заканчиваются. Как сообщает портал democracy.md, в некоторых подписных листах сторонники формирования поставили свои подписи вместо других граждан: "- Я расписался за него, он так сказал. - Он сказал подписаться за кандидата "Достоинство и правда"? - Да, он так сказал".

В конце прошлой недели, несколько жителей Сипотен Каларашского района отправили в ЦИК письмо, в котором сообщили, что были включены в подписные листы в поддержку кандидата партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе без их ведома.

На вопрос о жалобах жителей Нэстасе ответил, что с этим должен разобраться Центризбирком.

"Вот пусть ЦИК и проверяет подписные листы, которые я представил", - сказал лидер партии "Платформа DA" Андрей Настасе.