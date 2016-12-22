Минздрав объясняет, почему кареты скорой помощи опаздывают к пациентам

Время прибытия кареты скорой помощи в экстренных случаях должно составлять не более восьми минут в городе, и не более двенадцати минут в сельской местности, заявил Sputnik вице-министр здравоохранения Молдовы Олег Кречун.

В реальности же, по подсчетам Минздрава, "неотложка" доезжает до пациента в среднем за 30-40 минут. По словам чиновника, в стране не хватает экипажей скорой помощи. Бывают ситуации, когда к срочным больным просто некого посылать, пишет sputnik.md.

"Свыше 30% обращений в скорую медицинскую помощь не обоснованы. Люди звонят, потому что у них болит голова или поднялась температура. И мы не можем им отказать", — пояснил Крэчун.

Вице-министр признает, что система здравоохранения не располагает материально-технической базой, достаточной для обеспечения нужд населения. Из 350-ти карет скорой помощи, 80% автомобилей полностью изношены. Для того, чтобы исправить ситуацию, ведомство намерено закупить свыше 500 машин, которые будут оснащены современным оборудованием.



"У нас будут машины интенсивной терапии, своего рода больницы на колесах, которые смогут перевозить любого пациента, каким бы тяжелым он не был", — заявил чиновник.

Минздрав также намерен ввести два типа бригад скорой помощи. Одна из них — общего типа, в которую будут входить врач и фельдшер. Другая — бригада по транспортировке, она будет перевозить пациентов, которых нужно доставить в больницу, но при этом не нуждающихся в немедленном медицинском вмешательстве.



Как отметил Кречун, на сегодняшний день в стране существует пять региональных подразделений скорой помощи. По его словам, до последнего времени каждое из них самостоятельно делало закупки различного оборудования. В результате возникла ситуация, когда в распоряжении врачей находятся приборы, произведенные разными производителями, а это в свою очередь затрудняет проведение общего инструктажа для всех медиков. Впредь власти намерены делать централизованные закупки. Ранее министерство здравоохранения утвердило национальную программу по развитию скорой помощи на 2016-2020 годы. Ведомство намерено потратить практически 2,3 миллиарда леев на реформирование системы.

