Предложены изменения в Кодекс о выборах

Студентам нужно дать возможность голосовать по месту обучения. На этом настаивает независимый депутат Валерий Гилецкий, который выдвинул соответствующую законодательную инициативу для изменения Кодекса о выборах.

На состоявшихся три года назад парламентских выборах такая возможность учащимся и студентам была предоставлена. Теперь же, после внесения новых поправок в Кодекс о выборах, право голосовать по месту учебы не предусмотрено.



Валерий Гилецкий утверждает, что студентам необходимо дать возможность участвовать в президентских выборах, так как свыше 100 тысяч учатся в различных населенных пунктах не по месту прописки.