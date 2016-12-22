В молдавских аптеках начались проверки

Агентство по лекарствам начало инспекцию аптек - проверят наличие медикаментов и их стоимость.

Согласно постановлению, подписанному главой учреждения Владиславой Зарой, проверки пройдут в аптеках Кишинёва и Страшен, а также в Яловенском, Оргеевском, Криулянском и Новоаненском районах.



Их организовали после того, как премьер Павел Филип распорядился решить проблему с отсутствием на молдавском фармацевтическом рынке ряда медикаментов.



Минздрав, в свою очередь, сообщил, что разработал законопроект, расширяющий полномочия Агентства по лекарствам для решения данной проблемы.



Таким образом, учреждение может регулировать Национальный каталог цен, а также определять условия получения лицензий для фармацевтов и контролировать качество препаратов.