Партия DA подделывает подписи в поддержку Нэстасе

Партия DA подделывает подписи избирателей в поддержку своего кандидата в президенты. Редакция портала Democracy.md получила фото и видео, доказывающие, что не все подписи за Андрея Настасе его сторонники поставили собственноручно.

"Я расписалась за мужа, так мне велели", - рассказала порталу анонимная женщина. По ее словам, за подписью мужа пришли когда его не было дома. "Тогда мне сказали, что когда есть удостоверение, я могу это сделать за него", - сказала она.

И это не единственная сомнительная подпись в документах, которые партия подала в ЦИК. Посаженный сын беглого мафиози Виктора Цопы Андрей Нэстасе не ответил на телефонные звонки, чтобы дать комментарий.

Ранее в предвыборной подтасовке партию DA обвинила и группа жителей села Сипотены Каларашского района. Люди отправили в ЦИК письмо, указав, что в подписные листы их включили без их ведома. На вопрос о жалобах Нэстасе ответил, что с этим должен разобраться Центризбирком.

Другое нарушение партии DA касается финансовой отчетности. Формирование отчиталось ЦИКу о нулевых расходах. При этом Андрей Нэстасе ездит на встречи с избирателями на дорогих авто. Например, в село Елизавета он приехал на "Мерседесе" S-класса стоимостью 80 тысяч евро или почти два миллиона леев. По закону, за финансовое мошенничество кандидатам грозит отстранение от предвыборной гонки.