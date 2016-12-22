Саудовская девочка предложила дизайн исламских эмодзи

15-летняя уроженка Саудовской Аравии, живущая в Германии, предложила дизайн новых эмодзи - они представляют собой изображение человечков, головы которых покрыты мусульманскими платками.

Райуф Альхумеди отправила свои предложения в некоммерческую организацию "Консорциум Юникода" (The Unicode Consortium), которая занимается разработкой новых эмодзи, передает ВВС.

Представитель организации в ответ сообщил девочке, что готов помочь ей в составлении официального запроса на создание смайликов.

В интервью Би-би-си Райуф Альхумеди рассказала, что решила придумать новый смайлик во время переписки с друзьями в соцсетях, когда поняла, что не может найти графический символ, который правильно представлял бы ее саму.

"Люди хотят быть признанными и понятыми, особенно в мире технологий, где повсюду появляются эмодзи", - сказала она.

Предложение уже получило поддержку со стороны сооснователя социального новостного сайта Reddit Алексиса Оганяна, который запустил на портале обсуждение дизайна эмодзи.

В странах Европы продолжаются споры о том, можно ли разрешать исповедующим ислам женщинам ношение мусульманских платков в общественных местах и на службе.