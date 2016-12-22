Ученые: домашняя пыль может вызвать рак

В домашней пыли обнаружены токсичные химические вещества, способные вызвать рак, бесплодие и другие заболевания, заявили сотрудники американского Совета по защите природных ресурсов.

В ходе масштабного исследования химического состава домашней пыли ученые проанализировали 26 ранее опубликованных исследований, а также базы данных, начиная с 1999 года.

В результате ученые обнаружили 45 токсичных химических веществ в пыли, 10 из которых присутствовали в 90 процентов образцов - это антипирены (огнезащитные соединения), отдушки и фенолы.

В их числе были и канцерогенный антипирен TDCIPP, встречающийся в мебели, детских товарах и коврах, и антипирен TPHP, который может негативно повлиять на репродуктивную и нервную системы.

Еще один класс опасных веществ, частицы которых обнаружили в пыли, - это фталаты, они используются в напольных покрытиях, упаковке пищевых продуктов, средствах личной гигиены и связаны с проблемами развития у младенцев, гормональными нарушениями.

Авторы исследования советуют почаще пылесосить в квартирах и мыть полы, однако без использования чистящих средств, мыть руки перед едой, причем самым обычным мылом, передает korrespondent.net.