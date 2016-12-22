Одобрен законопроект о штрафах за агрессивное вождение

За агрессивное вождение автовладельцы теперь будут платить штрафы. Этот законопроект, разработанный группой депутатов, был накануне одобрен правительством. Авторы документа считают, что таким образом сократится количество ДТП, так как именно агрессивные водители создают опасные ситуации во время движения.

"Цель этого проекта - ввести в закон о безопасности дорожного движения меры наказания за агрессивное вождение. Мы обратили внимание на необходимость учесть последние поправки в административный кодекс, что означает и увеличение штрафов", - заявил министр юстиции Владимир Чеботарь.

Проект включает понятие "агрессивное поведение" и описывает действия водителей, которые могут быть классифицированы агрессивными. Среди них: резкий старт, перестройка в другой ряд не по правилам, необоснованное использование звуковых и световых сигналов. Кроме того, наказывать будут мотоциклистов, выполняющих опасные трюки и двигающихся без разрешения группами.

Документ предусматривает штраф до двух тысяч леев и пять штрафных пунктов, общественные работы или до 15 суток тюрьмы. В случае повторных нарушений наказание ужесточится.