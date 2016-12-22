Премьер Павел Филип примет участие сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Премьер-министр Молдовы Павел Филип примет участие в работе сессии генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 19 по 23 сентября в Нью-Йорке.

Участники мероприятия обсудят проблемы, с которыми сталкивается всё международное сообщество, в том числе борьбу с насилием и терроризмом, искоренение бедности и сохранение мира во всем мире.

Глава кабмина также проведет ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсудит возможности улучшения дипломатических отношений и сотрудничества на взаимовыгодных условиях.