Сотрудники Google из Израиля передали привет гражданам Молдовы

Команда израильского стартапа Feevy, основанная предпринимателями из Молдовы, представит свой проект в Тель-Авивском офисе компании Google.

Руководитель стартапа Михаил Рубинштейн собрал команду, в которую вошли наши соотечественники: Владимир Стажилов - основатель и вдохновитель IT-компании Grape Valley, которая предоставляет IT-услуги на рынках Израиля и США, а также Натан Зельцер - инженер-аналитик.

Команда работает в компании Google над запуском приложения Feevy - это стартующий проект в рамках программы The Hive by Gvahim, предназначенной помочь молодым предпринимателям, пишет Point.md.

Молдавские стартаперы, вдали от родной Молдовы, регулярно читают новости на портале Point.md, в компании это не запрещено, и теперь о нашем сайте знает буквально каждый сотрудник компании израильского подразделения Google. Пользуясь возможностью, сотрудники Google решили поприветствовать всех пользователей нашего портала.