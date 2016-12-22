Carla's Dreams: журналисты были близки к разгадке, но фото не те. ВИДЕО

Солист Carla's Dreams в эфире одной из румынских радиостанций заявил, что российские журналисты, опубликовавшие "разоблачающие" членов группы снимки, были близки к разгадке тайны, но не раскрыли ее.

В начале сентября Carla's Dreams посетили сразу несколько радиостанций и телеканалов Москвы. По утверждению российских СМИ, загадочным исполнителем главного хита этого лета Sub Pielea Mea оказался 31-летний Андрей Цэруш (Andrei Tarus) — бывший участник и основатель молдавской группы In Quadro. В состав коллектива, по версии прессы, входят также гитарист Emanuel Masson, музыкант Octav Capota и барабанщик Catalin Andrei Petre. Разоблачение состава группы было воспринято в Сети неоднозначно. Большинство пользователей раскритиковали раскрытие тайны популярного коллектива, передает sputnik.md.





"Фотографии очень качественные. Это было интересно, немного нелегально, тепло, но все же рядом, хотя и очень близко. Первые четыре карты на столе, но ривера (прим.ред. – заключительная карта в покере) еще нет", — сказал солист группы.

При этом исполнитель добавил, что если раньше коллектив работал с мыслью о том, что никто не сможет раскрыть личности состава группы, то сейчас хочется, чтобы разоблачений просто не было.

"Не это главное. Мы хотим передать простое сообщение. Если все начиналось с "ты не сможешь меня поймать", потом превратилось в "поймай меня, если сможешь", сейчас должно трансформироваться в "тебе не надо этого делать", потому что конца не будет. У монеты всегда две стороны, в журналистике бывает и темная. Но в целом, в России все было хорошо — и люди, и радио. Было очень тепло и приятно. Спасибо им за это", — сказал солист Carla's Dreams.