Канадские экономисты прогнозируют скорую гибель человечества

Человечество может погибнуть уже через несколько сотен лет: вероятность того, что это произойдет к 2290 году, составляет 50%, к 2710 году - в 95%, говорится в докладе исследовательской компании BCA Research.

По мнению авторов доклада, на который ссылается РБК, цивилизация приблизилась к поворотной точке, преодолев которую, человечество сможет стремительно повысить уровень IQ благодаря генетическим технологиям. Однако с возрастающими возможностями возрастают и риски конца, утверждают экономисты, ссылаясь на теорему о конце света.

В своем анализе они исходят из того, что суммарный коэффициент рождаемости в мире стабилизируется на уровне 3,0 (сейчас составляет около 2,4), и приходят к оценкам, что с вероятностью 50-95% гибель человечества настанет до 3000 года, пишет newsru.com.

Если человечество сможет заселять другие планеты или создавать гигантские орбитальные корабли, вероятность исчезновения земной жизни из-за какого-либо катаклизма резко уменьшится, но на данный момент вероятность конца света намного выше, чем она была в далеком прошлом или будет в будущем.

По мнению экспертов, если допустить, что человечество в обозримой перспективе ждет гибель, накопление средств перестает быть таким уж привлекательным. Это значит, что у инвесторов меньше резона сберегать деньги и больше - вкладывать в рисковые активы.

Отметим, что за свою историю человечество уже не раз готовилось к наступлению конца света. Последний раз это было в 2012 году. Тогда гибель цивилизации якобы была предсказана индейцами майя. Во многих странах ожидание посеяло панику. В Италии жители принялись активно исповедоваться, в Китае - наладили производство ковчегов.

Знаменитый физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг уверен: чтобы спастись от гибели, люди должны колонизировать другие планеты. По его мнению, именно это в ближайшие 100 лет произойдет с Марсом. Подготовительные работы в этом направлении уже ведутся. Недавно в США завершился очередной, уже четвертый по счету эксперимент по имитации полета человека на Красную планету.

