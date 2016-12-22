Ученые заметили рождение новой планеты из звездной пыли

Астрономы заметили признаки зарождения новой планеты в облаке звездной пыли вокруг звезды TW Гидры, находящейся в 176 световых годах от Земли.

При помощи комплекса радиотелескопов в Чили ученые заметили пробелы в облаке пыли вокруг молодой по астрономическим меркам (10 млн лет) звезды. Это облако имеет форму диска и состоит из мелких частиц пыли и газа.

По мнению ученых, пробелы в этом облаке свидетельствуют о зарождении новой планеты. Рассчитав ее возможные габариты на основании ширины пробела, астрономы пришли к выводу, что планета незначительно превышает по размеру Нептун.

Астрономы полагают, что речь идет о ледяном гиганте наподобие Нептуна и Урана, передает ВВС.

Принципы зарождения подобных планет волновали ученых, так как выяснилось, что далеко не всегда планеты формируются по тем же принципам, что и в Солнечной системе.

Разрыв удалось обнаружить при помощи комплекса радиотелескопов Alma.

Alma состоит из 66 высокоточных антенн, расположенных в Чили на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря.