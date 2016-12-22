США: пластика в океанах скоро станет больше, чем рыбы

Заместитель госсекретаря США Кэтрин Новелли выразила обеспокоенность тем, что если океаны продолжат загрязняться столь же активно, как сегодня, к 2050 году мусор в них вытеснит рыбу.

Чиновница добавила, что едва ли не половина населения Земли получает протеин в основном из рыбы, сообщает Вести.ру.

"За последние годы кислотность океана повысилась на 26%. К концу столетия уровень воды в Мировом океане может поднятья на 1,2 – 1,8 метра. Это произойдет не в последнюю очередь из-за глобального потепления", — добавила Новелли.

По словам заместителя госсекретаря США, проблема загрязнения океана чрезвычайно актуальна даже для тех, кто не живет рядом с водой.