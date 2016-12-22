Европейские учёные создали карту Млечного пути

При помощи космического телескопа Gaia учёным Европейского космического агентства (ESA) удалось создать самую подробную карту нашей галактики — Млечного пути. Каталог звёзд, состоящих в ней, в данный момент содержит более одного миллиарда наименований.

Как сообщает Space.com, работу по сканированию звёздного неба космический аппарат Gaia начал в 2014 году. На сегодня классифицировано и обработано примерно 1 миллиард 142 миллиона звёзд. Для двух миллионов из них также вычислили траектории движения и расстояния от них до Земли. Эту работу проделали за 14 месяцев. Миссия Gaia рассчитана на 5 лет, так что учёные ожидают "опознать" ещё множество объектов, свести их в общий справочник и нанести на карту неба. Полученные данные не только позволят построить беспрецедентно точную трёхмерную модель нашей галактики, но и помогут астрономам изучить структуру нашего общего звёздного дома.