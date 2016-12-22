Майя Санду обвинила Андрея Нэстасе в женоненавистничестве

Лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду обвинила Андрея Нэстасе в женоненавистничестве. Повод председатель партии "Платформа ДА", за которой стоят мафиози Цопа, подал своими заявлениями в эфире одного из частных телеканалов. Нэстасе назвал себя лучшим кандидатом на должность главы государства, потому что он мужчина.

"Каждый, кто намерен участвовать в этой предвыборной гонке, считает себя лучшим кандидатом. И это естественно. Я тоже считаю себя самой достойной должности главы государства. Но в нашем обществе еще сохраняется некоторая доля женоненавистничества, и это надо преодолевать", - заявила Санду, отмечает publika.md.

Реакция Майи Санду последовала на заявление Андрея Нэстасе в рамках одной из телевизионных передач. На вопрос ведущего, кого он считает самым подходящим кандидатом на должность президента страны, Нэстасе ответил: "Как мужчина я, конечно, готов взять на себя эту ответственность и эту заботу".

В течение нескольких месяцев сразу несколько партий правого толка обсуждали выдвижение для участия в президентских выборах единого кандидата. Однако переговоры провалились и каждая из партия выдвинула своего претендента. На днях Майя Санду заявила, что единый кандидат все же моежт появиться - по итогам опроса, заказанного несколькими партиями.