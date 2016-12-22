Андрей Малахов о поцелуе своей жены с Антонио Бандерасом: Убью с..ку!

Андрей Малахов поразил подписчиков своего аккаунта в "Инстаграме", выложив фотографию своей жены — Натальи Шкулевой, которую целует голливудский актёр Антонио Бандерас. Ведущий шоу "Пусть говорят" подписал снимок чересчур эмоционально — "Убью с..уку!". А потом и вовсе фото удалил.

В последнее время интернет-пользователи отмечают высокую активность в соцсетях ведущего Первого канала — особенно полюбил Малахов выкладывать в Сеть фото своего накачанного торса.

Как удалось выяснить Лайфу, пообщаться с Антонио Бандерасом Малахову с супругой удалось на светском ужине в московском ресторане "Живаго", где у Бандераса состоялся meet&greet с представителями СМИ. 56-летний Бандерас гостит в Москве уже несколько дней — актёр прилетел в Россию на презентацию своих духов, фотопроекта и для благотворительного ужина с Натальей Водяновой.

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