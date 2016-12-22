Walt Disney принимает меры в связи с финансовыми трудностями

Американская компания Walt Disney решила провести новые сокращения из-за финансовых трудностей, сообщает The New York Times. По данным газеты, будут уволены около 250 сотрудников отдела потребительских продуктов и цифровых медиа.

Прибыль этого отдела за третий квартал 2016 года составила около 324 млн долларов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности должностей лишатся 5% сотрудников этого подразделения, говорится в статье.

Ранее в этом году компания уже сократила около 300 человек, когда было закрыто подразделение видеоигр в Солт-Лейк-Сити, передает newsru.com.

Между тем недавно стало известно, что фильмы Walt Disney за восемь месяцев 2016 года поставили рекорд. В Северной Америке кассовые сборы релизов Walt Disney, по данным на конец августа, составили 2,105 млрд долларов. В прошлом году фильмы киностудии заработали в регионе 2,28 млрд долларов.