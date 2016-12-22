Леди Гага призналась, что страдает от депрессии

Один из самых популярных музыкальных исполнителей в мире, Стефани Джерманотта, известная под псевдонимом Леди Гага, призналась, что всё ещё страдает от клинической депрессии.

В интервью The Mirror она заявила, что до сих пор принимает антидепрессанты:

— Я принимаю лекарства. Не хочу сказать, что чувствую себя хорошо благодаря препаратам. Не буду воодушевлять молодых людей на приём антидепрессантов или стабилизаторов настроения. Я открыто признаю, что борюсь с депрессией и тревожными настроениями, как, я думаю, и многие другие люди.

В 2014 году певица также делала заявления относительно своего душевного здоровья. Она рассказывала Parade, что собиралась даже оставить музыкальную карьеру, но ей помогло сотрудничество с джазменом Тони Беннеттом:

— Шесть месяцев назад я вообще не хотела больше петь. Каждый день я говорю Тони, что он спас меня

Выпуск пятого альбома Леди Гаги запланирован на 2016 год, отмечает life.ru.