Дмитрий Нагиев пожаловался на "бездарную кучу говна", закрасившую его граффити-портрет. ФОТО

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев оскорбился, когда в Петербурге закрасили его портрет в образе прапорщика Задова из сериала "Осторожно, модерн!".

"В Петербурге на нескольких грязных, никому не нужных стенах, добрые художники нарисовали известных людей. Где-то весело, где-то серьезно. Вчера чиновники все это закрасили. В стране, где у них находят девять миллиардов просто в доме, просто находят, где койки в больницах стоят в коридорах, где вызывают попов, чтобы осветить очередной украденный миллиард при строительстве "Зенит-Арены", где дороги в никуда, а самолет для перевоза собачек, - эта человеческая гниль борется с уличными художниками. Все остальные проблемы они решили, больше этой бездарной куче говна заняться нечем", - пожаловался шоумен в Instagram.

Нагиев уверяет, что ему все равно, кто будет нарисован на стене: он или кто-то другой. "Важно, чтобы на этой серости было хоть что-то нарисовано. Простите за эмоции. Просто Нагиев", - написал он.

Газета Metro напоминает, что группа художников HoodGraff нарисовала портрет Задова на стене технического здания на Синопской набережной в апреле. Теперь граффити закрасили желтой краской.

"Мы готовим достойный ответ", - пообещал участник HoodGraff Арти Бурж в ответ на расспросы по поводу перспектив восстановления портрета, пишет newsru.com.

"Сериал "Осторожно, модерн!" собрал в себе очень много нестандартных решений. Актерская игра Нагиева в шоу завораживает и смешит. Столько образов в одном сериале - это мощно! Нагиев - талант, и он проявил его, на мой взгляд, очень хорошо в этом сериале. А Задов просто был, есть и будет отличным рывком в развитии актерской деятельности для Дмитрия. Сейчас очень много внимания приковано к сериалу "Физрук", где Дмитрий сыграл криминального красавчика. Юмор тоньше, легче и современнее. Но Задов и сериал "Осторожно, модерн!" - эксперимент века в киноиндустрии России", - говорит художник.

Позднее блогер Рустем Адагамов сообщил в Twitter о появлении на закрашенной стенке нового рисунка. "Рисуют портрет нового министра культуры РФ в парике. Забавно!" - написал он.

Пользователи сети микроблогов указали блогеру на ошибку - за министра в парике он принял соседку прапорщика Задова из упомянутого сериала, Зинаиду Тракторенко. Предположение о том, что художники собирались запечатлеть Майкла Джексона в образе домохозяйки, не нашло поддержки.