Приближенный Усатого испугался людей в масках и оконфузился. ВИДЕО

Соратника лидера политформирования "Наша партия" Ренато Усатого задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По информации портала deschide.md речь идет о Николае Хачко. Два года назад, во время парламентских выборов он был включен в списки этой партии. Цитируемый портал сообщает подробности задержания и, в частности отмечает, что в момент задержания близкий друг Усатого уписался.

Николай Хачко занимал 29 строчку в партийных списках Ренато Усатого во время парламентских выборов 2014 года. На своей страничке в социальных сетях он выложил несколько снимков, в которых он рядом с мэром муниципия Бельцы. 13 сентября Хачко задержали.

По информации портала deschide.md он ввел в заблуждение граждан Израиля, сообщив им, что у нас в стране разрешено выращивать растения, содержащие психотропные вещества. Более того за 25 тысяч евро он выдал им фальшивое разрешение на такого рода занятие. Предприниматели завозили из Нидерланд семена конопли, сеяли и выращивали ее в Молдове, а затем полученные наркотические вещества вывозили в Россию и страны Европейского Союза.

После задержания, граждане Израиля сообщили следователям, что Хачко организовал им встречу с Ренато Усатым, которого представил как самого влиятельного политика и будущего премьер-министра Республики Молдова. Их поместили под домашний арест. Портал deschide.md сообщает о том, что они обратились к Хачко, который помог им скрыться на левом берегу Днестра.

Во время обысков у Хачко дома, полицейские обнаружили партию наркотиков в особо крупных размерах и приспособления для потребления наркотических веществ. После переработки всех выращенных растений подозреваемые могли получить сто килограмм наркотических веществ на сумму в примерно 200 тысяч евро.

По данному факту открыто уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, члену политформирования «Наша партия» Николаю Хачко грозит до семи лет тюрьмы.

Видео с момента задержания, произошедшего 13 сентября:

Напомним, что несколько дней назад член криминальной группировки, подозреваемый в причастности к международной торговле наркотиками, задержан на 72 часа. По имеющейся информации, 32-летний молодой человек занимался составлением документов для организованного бизнеса, который держали два гражданина Израиля.