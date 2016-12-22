В Бишкеке начинается саммит стран СНГ

Премьер Павел Филип примет участие в саммите глав стран СНГ. Начнется он сегодня во второй половине дня в Бишкеке - столице Кыргызстана, который в этом году председательствует в Содружестве. На полях саммита глава кабмина встретится с главами нескольких стран.

Также Павел Филип примет участие в совещаниях Совета глав СНГ в узком и расширенном формате. Обсуждать намерены укрепление связей постсоветских государств. В субботу дискуссии продолжатся в неформальной обстановке. СНГ, в котором сейчас состоят 11 стран, в этом году исполняется 25 лет.

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