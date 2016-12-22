NASA: река под Норильском краснеет уже не первый раз

Специалисты NASA выложили сделанные в разные годы спутниковые снимки реки Далдыкан под Норильском, на которых видно, что ее окрашивание в красный цвет, взбудоражившее российскую общественность в начале сентября, происходит уже не в первый раз.

Снимки сделаны в июле 2015 года, июле 2014 года, августе 2013 года, а также в июле 1998 и сентябре 1997 года. На всех этих фотографиях река Далдыкан окрашена в красный цвет, говорится в сообщении американского аэрокосмического агентства.

Также агентство приводит комментарий исследователя из Кембриджского университета Гарета Риса, который был под Норильском в середине 1990-х годов и своими глазами видел красный Далдыкан.

Помимо старых фотографий на сайте NASA выложен и свежий спутниковый снимок, сделанный в августе этого года. Агентство пишет, что потоки красной жидкости, устремляющиеся к Далдыкану, исходят от трубопровода металлургического комбината "Надежда", принадлежащего компании "Норильский никель".

Этот трубопровод проходит между комбинатом и так называемым хвостохранилищем, в которое отправляют отходы обогащения полезных ископаемых, передает ВВС.

В самом "Норильском никеле" ранее заявили, что река окрасилась в красный цвет именно из-за попадания в нее воды, которой промывали трубопровод после очистки хвостохранилища. Металлургическая компания уверяла, что опасности для людей и фауны окрашивание воды в реке солями железа не представляет.

Российское минприроды ранее не исключало, что причиной изменения цвета реки мог стать прорыв пульпопровода на металлургическом комбинате "Надежда".

Пульпа - смесь воды и грунта или горной породы, получаемая при земляных и горных работах гидравлическим способом. При этом в "Норильском никеле" заявили, что техногенных аварий на заводе "Надежда" в последнее время не было и никаких аварийных сбросов веществ в реку Далдыкан не производилось.

Фотографии реки красного цвета появились 6 сентября в паблике "Типичный Норильск" в социальной сети "ВКонтакте". Пользователи также утверждали, что река не в первый раз меняет цвет и делились фотографиями красного Далдыкана, сделанными в июне этого года и в 2013 году.

Российское минприроды в ответ на череду сообщений и фотографий окрашенной реки поручило Росприроднадзору разобраться в причинах случившегося.