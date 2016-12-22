По словам главы ведомства Эллиота Кэя, всего в США отзыв коснется примерно миллиона смартфонов. Их владельцы, как ранее обещал Samsung, смогут либо обменять свой смартфон на такой же новый, либо забрать деньги, передает ВВС.

Скандал с Galaxy Note 7, уже подмочивший репутацию Samsung, может дорого обойтись корейской компании. По словам аналитиков, которых цитирует Рейтер, отзыв может стоить компании 5 млрд долларов потерянной выручки.

Как подсчитало агентство Блумберг, за несколько дней капитализация Samsung из-за скандала с Galaxy Note 7 упала более чем на 22 млрд долларов.

На прошлой неделе власти США попросили своих граждан выключить смартфоны компании и отказаться от их использования. До этого власти США и ряда других стран запретили использовать смартфоны Galaxy Note 7 на бортах самолетов.

Samsung и сам ранее объявил о планах отозвать смартфоны Galaxy Note 7. Как утверждает сотрудничающий с американским регулятором Samsung, компания получила в США 92 жалобы на то, что батарея смартфона перегревается.

Всего, по словам корейской компании, планируется отозвать 2,5 млн аппаратов по всему миру.

В конце августа в компании также сообщили, что приостановят продажи Galaxy Note 7, поскольку устройства проходят дополнительные контрольные испытания. Также Samsung анонсировал обновление программного обеспечения, позволяющее обезопасить пользователей, которые пока не могут или не хотят возвращать свои устройства. Оно позволит аккумулятору Galaxy Note 7 заряжаться лишь до 60%, таким образом предотвращая перегрев.

В Южной Корее обновление выйдет 20 сентября. Когда оно станет доступно владельцам смартфонов Samsung по всему миру, неизвестно.