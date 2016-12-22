Ассортимент лекарств в молдавских аптеках расширится

Более ста наименований лекарственных препаратов, отсутствующих на фармацевтическом рынке Молдовы появятся в аптеках страны. Агентство по лекарствам сообщает, что приняло все необходимые для этого меры.

Список медикаментов был составлен после изучения ситуации с поставками фармацевтической продукции, а также на основание запросов граждан.

Комиссия по импорту незарегистрированной фармацевтической продукции выдала разрешение на ввоз в страну 107 наименований лекарств. Среди них - Кепра, Фотил, Эуфиллин и Феназипам. Вновь появится в аптеках и Вибуркол. Это гомеопатический препарат, который обладает обезболивающими и противовоспалительными свойствами.