Полусон признан опасным для здоровья

Японские медики из Токийского университета признали дневную дремоту (полусонное состояние) опасной для здоровья. Об исследовании ученых, представленном на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета в Мюнхене (Германия).

Полусонное состояние в среднем на 45 процентов повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Для этого достаточно пребывать в полудреме в дневное время суток дольше часа, передает Лента.ру.

Исследование основано на метаанализе 21 работы ученых, охвативших более 300 тысяч человек. Отмечается, что полудрема в течение менее часа не вызывает никаких рисков. Опасно полусонное состояние, длящееся более часа.

Причина — вхождение человека в новую фазу сна. Часа полудремы достаточно, чтобы завершить фазу быстрого сна и не входить в фазу медленного, прерывание которой может быть вредным для здоровья.

Прерывание фазы медленного сна чревато наступлением инерции сна — психологического состояния, сопровождающегося снижением умственной и физической активности, а также эндокринными нарушениями, которые приводят к развитию сахарного диабета второго типа.